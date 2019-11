Exclusief voor abonnees Reclameborden leiden daklozen naar douche en bed 16 november 2019

Vanaf maandag zullen alle 98 digitale reclameborden van Clear Channel in Brussel informatie tonen die daklozen moet helpen. Een douche, opvang, medische hulp of ondersteuning met de administratie nodig? De panelen en een speciale app moeten daklozen op weg zetten. De informatie wordt telkens getoond vanaf 19 uur en blijft de hele nacht beschikbaar. "De allereerste hulp die we kunnen bieden aan vrouwen en mannen die op straat wonen, is toegang tot informatie en diensten die hen kunnen helpen", zegt Cynthia Simpson van Survivinginbrussels.be, dat samenwerkt met meer dan 100 partners in Brussel. "Het is een eerste vorm van verbondenheid die solidariteit schept en helpt om uit de onzekerheid te geraken."

