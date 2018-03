Rechtszaken tegen Coucke stapelen zich op 03 maart 2018

De juridische procedures tegen de vroegere toplui van de Amerikaanse farmagroep Perrigo, onder wie ook Marc Coucke, stapelen zich op. Opnieuw vijf ontevreden beleggers spanden een rechtszaak aan omdat ze misleidende informatie zouden gekregen hebben over onder meer de integratie van Omega Pharma en financiële vooruitzichten, schrijft 'De Tijd'. Het gaat om vier dossiers in de VS en één in Israël, aangespannen door vermogensbeheerders en een werknemersfonds van de Israëlische elektriciteitsmaatschappij. Eerder raakte ook al bekend dat vermogensbeheerder Carmignac zo'n procedure opstartte, terwijl beleggers ook al een groepsvordering indienden tegen Perrigo. En ook de Amerikanen en Coucke zelf liggen intussen in de clinch. Vorige maand legde Perrigo nog een claim van 1,9 miljard euro neer bij de arbitragecommissie.

