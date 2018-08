Rechtszaak Ivana Smit duurt zeker nog drie weken 29 augustus 2018

Normaal was vandaag de laatste procesdag gepland in het onderzoek naar de dood van Ivana Smit (18), maar het proces zal nu nog minstens tot half september duren. De rechter in Kuala Lumpur wil per se de baas van de Maleisische lijkschouwer laten getuigen. Die vrouwelijke wetsdokter trok eerder deze week haar onderzoeksresultaten zelf in twijfel en verwees naar haar overste. Maar die is op pelgrimstocht in Mekka en keert pas op 11 september terug. Pas daarna kan haar baas worden opgeroepen.

