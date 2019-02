Rechtszaak Delphine Boël nog maar eens uitgesteld 15 februari 2019

Het hof van beroep van Brussel heeft gisteren nog maar eens de zaak van Delphine Boël tegen koning Albert uitgesteld. De advocaten van Boël wilden weten of het cassatieberoep van de koning invloed heeft op de vraag om een DNA-test te ondergaan. Maar het hof vond dat er te weinig tijd was voorzien voor de debatten en stelde de zaak uit naar 28 maart. Op 25 oktober vorig jaar sprak het hof een arrest uit waarin Albert wordt uitgenodigd om een DNA-staal af te staan. Een verplichting is er niet. Volgens de Belgische wetgeving kan iemand niet gedwongen worden tot een deskundigenonderzoek. Koning Albert moet dus niet op het verzoek ingaan, maar een weigering kan wel als een vermoeden van vaderschap worden beschouwd. Twee weken geleden besliste Albert in cassatieberoep te gaan. Volgens zijn advocaten wordt het verzoek om een DNA-test daardoor opgeschort. Op 28 maart is er een nieuwe zitting en dan duurt het zeker nog een maand tot er een arrest is. Tot dan ligt de zaak stil. (PhG)

