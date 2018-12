Rechtse verenigingen organiseren 'Mars tegen Marrakesh' 10 december 2018

Een aantal rechtse (jongeren)verenigingen organiseert volgende zondag in Brussel een 'Mars tegen Marrakesh'. Het evenement kreeg op Facebook al interesse van bijna 10.000 gebruikers, zowat 4.000 geven aan deel te zullen nemen. Voor de mars slaan studentenverenigingen KVHV en NSV de handen in mekaar met Schild & Vrienden, Voorpost en Vlaams Belang Jongeren. De organisatoren vragen een referendum over het migratiepact. "Over zomer- en wintertijd wordt een referendum georganiseerd. Over trivialiteiten stelt men zich wel vragen, maar als het over de toekomst van ons volk en land gaat, moeten we langs de zijlijn gaan staan", klinkt het. De verenigingen voeren assertief campagne op sociale media. Op Facebook kregen bijna 28.000 mensen een uitnodiging voor de mars. De hooligans van de Belgische profvoetbalclubs laten alvast weten dat ze present zullen zijn.

