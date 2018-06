Rechts rukt op in Wallonië 09 juni 2018

Eén merkwaardige verschuiving in Wallonië: de Parti Populaire (PP) van Mischael Modrikamen klimt van 3,9 naar 7,3%. Ongetwijfeld door de aanslag in Luik. De PP zou je kunnen omschrijven als de enige echt rechtse partij in Wallonië. PTB haalt nog maar 12,8% en lijkt geen bedreiging meer lijkt voor PS (23,4%) en MR (20%).

