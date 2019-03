Rechts-populist Thierry Baudet veroorzaakt aardschok in Nederland 21 maart 2019

In Nederland is de regering haar meerderheid kwijt in de Eerste Kamer, vergelijkbaar met onze Senaat. En dat is vooral de 'schuld' van Thierry Baudet. Zijn rechts-populistische Forum voor Democratie schiet vanuit het niets naar 10 zetels, zo bleek gisteravond uit de eerste exitpolls. De coalitie van premier Mark Rutte zou nog maar 31 zetels van de 75 overhouden. De VVD van Rutte zelf zou 1 zetel verliezen. Van zijn coalitiepartners gaat alleen de ChristenUnie erop vooruit. Door deze klap wordt het moeilijk om nog nieuwe wetten goedgekeurd te krijgen. Baudet is dé rijzende ster in Nederland. Hij wordt beschouwd als een beschaafdere versie van Geert Wilders en zijn anti-immigratiestandpunten slaan duidelijk aan. (PhG)

