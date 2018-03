Rechterhand Vandeput is nu lobbyist voor F-35 21 maart 2018

00u00 0

Is het kabinet-Vandeput onpartijdig in het dossier over de vervanging van de F-16's? Ja, zegt de minister, maar de perceptie zit wel tegen. Gisteren achterhaalde onze krant dat zijn gewezen adjunct-kabinetschef en N-VA'er Simon Put sinds kort aan de slag is bij een consultancybedrijf dat lobbyt voor Lockheed Martin. De vliegtuigbouwer schreef niet alleen het F-16-rapport, maar is met de F-35 nog altijd in de running voor de opvolging van de F-16. Sterker: uit een onderzoek van e-mail- en telefoonverkeer dat Vandeput zelf had bevolen, bleek dat Put reeds als kabinetslid contacten had met Lockheed Martin, zonder dat in het transparantieregister van het kabinet te schrijven. Daarop werd de samenwerking met Put direct beëindigd. "Er is echter nooit gevoelige informatie uitgewisseld. De contacten handelden over zijn nieuwe job, niet over het vervangingsdossier", aldus het kabinet-Vandeput. (DDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN