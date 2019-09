Exclusief voor abonnees Rechter wacht psychiatrisch verslag tafelschuimster af 10 september 2019

De 'schrik van de kusthoreca' is nog maar eens voor de Brugse rechtbank verschenen. Deze keer stond tafelschuimster Nadine W. (49) terecht voor vier feiten in Brugge en Middelkerke. In juni bestelde ze onder meer enkele porties kaaskroketten, een croque-monsieur, een biertje en enkele koffies, zonder achteraf de rekening te betalen. Op 20 juni werd ze opgepakt en na verhoor opnieuw vrijgelaten. Amper enkele uren later sloeg ze alweer toe in Brugge. De advocaat van W. - die in totaal al tot meer dan 100 maanden effectieve celstraf veroordeeld werd - vroeg het parket om deze keer zélf de vrijspraak te vorderen. Weinig verrassend ging de procureur daar niet op in. De rechter stelde de behandeling van het dossier uit tot 23 december, in afwachting van het verslag van de gerechtspsychiater die vorige week werd aangesteld om W. te onderzoeken. (SDVO)

