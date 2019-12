Exclusief voor abonnees Rechter verplicht België jihadiste en kind terug te halen 05 december 2019

De Brusselse kortgedingrechter heeft de repatriëring bevolen van een Belgische jihadiste en haar kind uit het Syrische gevangenenkamp Al Hol, op straffe van dwangsommen van 2.000 euro per dag. Dat is al de tweede gelijkaardige uitspraak in een maand. Verwacht wordt dat België opnieuw in beroep gaat. Jihadiste L. is 28 jaar en verblijft in Al Hol sinds de val van Baghouz in maart. Twee van haar kinderen, een tweeling, waren dan al overleden. De missie van VUB-psychologen en artsen onder leiding van Gerrit Loots heeft het 3-jarige kind in Al Hol onderzocht. "Het is ondervoed en er is een risico op uitdroging door diarree", zegt advocate Olivia Venet. "Het kind is in het kamp geopereerd voor een probleem met de ingewanden." (DM)

