Rechter verbiedt Uber in Brussel 04 januari 2019

De Brusselse rechtbank van koophandel heeft beslist dat transportplatformen zoals Uber illegaal zijn in Brussel. Enkel chauffeurs die over een taxilicentie beschikken en dus ook een lichtbak bovenop de wagen hebben, mogen taxiritten in de hoofdstad uitvoeren. Daarmee verduidelijkt de rechter een beslissing die al in 2015 werd genomen. Als Uber de uitspraak van de rechter met de voeten treedt, moet er een dwangsom van 10.000 euro per vastgestelde inbreuk betaald worden, weliswaar met een maximum van één miljoen euro. De kans dat Uber zijn activiteiten in Brussel stopzet, lijkt echter onwaarschijnlijk. "Er is geen reden om te stoppen met Uber X", zegt Ubers advocaat Etienne Kairis.