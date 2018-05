Rechter veegt bewijs dashcam van tafel: "Niet iedereen moet agent spelen" BJM

15 mei 2018

00u00 5 De Krant Een 21-jarige bestuurder die door een andere chauffeur werd gefilmd terwijl hij acht verkeersinbreuken beging, gaat vrijuit. De politierechter in Bergen oordeelt dat de privacy van de overtreder geschonden is.

De twintiger had zijn auto met twee wielen op het trottoir geparkeerd terwijl hij naast een drukke weg in Dour stond te telefoneren. Na het gesprek reed hij over een volle witte lijn en haalde een auto langs rechts in. Een achterliggende chauffeur legde alles vast met zijn dashcam - een camera op het dashboard - en bezorgde de beelden aan de politie. Die telde liefst acht inbreuken, waaronder het in gevaar brengen van zwakke weggebruikers, en stelde een pv op, waarna het parket de jongeman voor het gerecht daagde. De politierechter heeft hem nu echter vrijgesproken, omdat hij niemand verwondde en geen schade berokkende, maar ook omdat "zijn foute weggedrag niet in verhouding stond tot het schenden van zijn privacy".

"Wat is het volgende?", vraagt de Dendermondse politierechter Peter D'Hondt zich af. "Zullen we een chauffeur die door het rood rijdt met zijn minnares in plaats van zijn vrouw dan ook maar vrijspreken vanwege zijn privacy?" De bestuurder in kwestie kon juridisch perfect veroordeeld worden, aldus nog D'Hondt. "Of moet er eerst bloed vloeien?"

