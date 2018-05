Rechter tegen vaste klant Jany: "Ik zie u meer dan die Jani van tv" 05 mei 2018

Wie Jani zegt, denkt aan de bekende stylist en tv-persoonlijkheid. Maar als de rechter in Veurne die naam hoort, denkt hij aan iemand anders: Jany D. uit Koksijde. Die verscheen gisteren voor de zoveelste keer in z'n rechtbank. Deze keer omdat bij een huiszoeking in een drugszaak drie verboden wapens werden aangetroffen: een boksbeugel en twee nunchaku's (twee stokken met een ketting, zeg maar). "Jany, ik zie u hier vaker dan die andere Jani, uw bekende naamgenoot op tv. En dat vind ik niet leuk. Wanneer gaat u stoppen?", sakkerde de rechter. De dertiger kreeg eerder al 46 maanden cel nadat hij een auto van de groendienst van zijn gemeente had gestolen. Hij reed ermee naar Breda, een tocht van 400 kilometer, om er drugs te kopen. En intussen zit Jany D. alweer een jaar in de cel vanwege drugsfeiten. "U zal me nog terugzien", antwoordde de veelpleger. "Dinsdag kom ik bij u voor die drugszaak." (JHM)

HLN