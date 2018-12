Rechter stuurt dader naar bank om boete te betalen 11 december 2018

Rechter Anthony Van Mol uit Gent bedacht gisterochtend een daadkrachtige oplossing voor een veelvoorkomend probleem in burgerzaken. De betaling van schadevergoedingen durft daarbij weleens op zich te laten wachten. In een zaak waarbij een dader verkeersagressie pleegde ten aanzien van een fietser die daardoor een week arbeidsongeschikt was, werd 500 euro schadevergoeding gevraagd. De rechter stuurde de dader hiervoor onmiddellijk naar de bankautomaat. Het slachtoffer kon de boete meteen cash meenemen, waarna hij afstand deed van zijn burgerlijkepartijstelling. De advocaat van de dader vroeg daarop de opschorting van straf voor zijn cliënt, en ondergeschikt de werkstraf. Met dat laatste kon het parket akkoord gaan.

