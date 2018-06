Rechter onderbreekt vakantie voor agressieve fans 23 juni 2018

De twee meerderjarige supporters die na de wedstrijd Portugal - Marokko twee agenten aanvielen, hebben van het Brussels parket een rechtstreekse dagvaarding gekregen en moeten op 18 juli al voor de Brusselse correctionele rechtbank verschijnen. "Het is de eerste maal dat er tijdens de zomer - het gerechtelijk verlof - snelrechtzittingen voorzien worden", zegt Brussels parketwoordvoerder Gilles Dejemeppe. "Er zijn nu eenmaal zo veel zaken die in snelrecht gedagvaard worden dat de normale zittingen, tijdens het gerechtelijk jaar, overbelast dreigden te raken." De twee agenten werden geslagen op hun rug, geschopt tegen de benen en bekogeld nadat Marokko op het WK was uitgeschakeld. (VDBS)