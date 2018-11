Rechter: "Meineed, want mijn grote teen doet pijn" 06 november 2018

De politierechter in Veurne kreeg het behoorlijk op zijn heupen door een koppel dat moest getuigen in een zaak van een verkeersongeval in Houthulst vorig jaar. Een man die toen een auto aanreed en wegvluchtte, beweert dat hij op het ogenblik van de feiten bij het koppel was, hoewel alles het tegendeel aanwijst. De twee blijven het verhaal van hun vriend bevestigen en stelden zelfs een verklaring op in het strafdossier. "Ik wil jullie eraan herinneren dat jullie onder eed staan en dus de waarheid moeten spreken", sprak de rechter. "Iemand vroeg mij ooit hoe ik weet dat iemand voor me staat en liegt. Awel, dat is het geval als mijn grote teen pijn doet. En nu doet hij erg veel pijn." Op meineed staan effectieve celstraffen. De zaak van het ongeval werd uitgesteld. (JHM)

