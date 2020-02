Exclusief voor abonnees Rechter: IS-ouders misbruiken kinderen om gerepatrieerd te worden 27 februari 2020

De Belgische Staat moet voorlopig geen dwangsommen betalen aan tien kinderen van IS-strijders die zich in een Syrisch vluchtelingenkamp bevinden. Die dwangsommen van 5.000 euro per dag en per kind werden half december aan ons land opgelegd, als de regering er niet in zou slagen om binnen de zes weken reisdocumenten te bezorgen aan de tien kinderen. Tot op vandaag gebeurde dat niet. Dinsdagavond oordeelde de dwangsommenrechter bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg dat het bedrag toch niet moet worden betaald. Het is immers niet de schuld van de regering dat de papieren niet afgeleverd konden worden. De rechter wijst onder meer de ouders van de kinderen terecht: zij "dwarsbomen" zelf een oplossing en misbruiken de kinderen om weg te raken uit Syrië, klinkt het. De ouders willen namelijk niet van hun kinderen worden gescheiden.

