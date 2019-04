Exclusief voor abonnees Rechter haast zich met vonnis zodat dievegge weer bij kinderen kan zijn 12 april 2019

00u00 0

Een 34-jarige moeder uit Ledeberg (Gent) die op 18 januari betrapt werd toen ze zestien flessen sterkedrank wilde stelen uit de Colruyt - ze had haar buit verdeeld over de rugzakken van haar kinderen - heeft het geluk dat haar zaak behandeld wordt door een begripvolle rechter. "Normaal moet u een maand wachten op uw vonnis, maar we zullen voor u een uitzondering maken en vanavond nog beslissen", zei hij. De beklaagde zit al maanden in voorhechtenis. Vermoedelijk wil de rechter er met zijn geste voor zorgen dat ze snel herenigd kan worden met haar kroost. De vrouw krijgt het vonnis vandaag te horen. Aangezien het parket een straf met uitstel gevorderd heeft, zal ze de cel hoogstwaarschijnlijk meteen mogen verlaten - weliswaar onder voorwaarden. Ze werd eerder al vier keer veroordeeld voor soortgelijke feiten. (JDG)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen