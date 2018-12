Rechter gelooft agent niet, maar Willy (69) wel 04 december 2018

00u00 0

De politierechter van Veurne hecht meer geloof aan de uitleg van een 69-jarige getuige dan aan die van een agent. Dat is uitzonderlijk, want doorgaans volgt een rechter het woord van de politie. Zowel agent J. als Willy Heindryckx (69) uit Koekelare moest komen getuigen. Op 3 januari haalde de agent een auto in die amper 35 kilometer per uur reed, om te kijken waar de bestuurder mee bezig was. Willy deed hetzelfde, maar de agent ging stevig in de remmen toen hij naast die trage auto reed. "Daarop begon die man achter mij te bumperkleven en te claxonneren", vertelde de agent. "Toen ik hem daarover aansprak, reageerde hij verbaal erg agressief. Ik zei hem aan de kant te gaan, maar hij stoof ervandoor." Willy vertelde het anders: "Natuurlijk claxonneerde ik. Die agent gooide opeens de remmen dicht. Wist ik veel dat hij iemand wou doen stoppen, hij zette niet eens zijn pinker aan - laat staan zijn zwaailichten. Ik wou net als hem die trage chauffeur gewoon inhalen." De verklaring van agent J. deed hem de das om: "Ik had niet eens gezien dat die man achter me reed." Daardoor ging Willy vrijuit.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN