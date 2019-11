Exclusief voor abonnees Rechter geeft Hot Marijke gelijk, maar geen 15.000 euro 06 november 2019

00u00 0

Een Brusselaar (30) moet pornoactrice en prostituee Hot Marijke (33) een schadevergoeding betalen omdat hij een betaalvideo van haar op een gratis pornosite gezet had. Dat heeft de Veurnse strafrechter gisteren beslist. De feiten dateren van vijf jaar geleden. Volgens de advocaat van de Brusselaar was zijn cliënt gewoon naïef. "En het heeft Hot Marijke extra publiciteit opgebracht." De rechter achtte de feiten bewezen en verklaarde de dertiger schuldig, maar gaf hem opschorting van straf. Hot Marijke had een schadevergoeding van 15.000 euro gevraagd, maar dat vond de rechter flink overdreven. Ze kreeg 500 euro. (BBO)