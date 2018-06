Rechter dwingt regering vliegroutes aan te passen 01 juni 2018

De federale regering zal forse dwangsommen moeten betalen als ze de vliegroutes boven de Brusselse Noordrand niet aanpast. Dat heeft een Nederlandstalige rechter van de Brusselse rechtbank in kort geding beslist. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) krijgt 90 weken de tijd. Slaagt de regering er niet in, dan worden er dwangsommen van 50.000 euro per inbreuk opgelegd. Uiterlijk op 17 september moet ook een staten-generaal met politieke en andere belanghebbenden plaatsvinden, aldus nog de rechter. Die moet een advies geven over de te gebruiken vliegroutes en over een 'luchtvaartwet'. Vijf gemeenten uit de Noordrand - Machelen, Vilvoorde, Meise, Grimbergen en Wemmel - waren naar de rechter getrokken. Zij pikten het niet dat er sinds 2012 meer overlast boven hun grondgebied is door een verschuiving van de vliegroutes. (DBS)

