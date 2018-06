Rechter die beslist over voorlopige vrijlating weet vaak niet alles 15 juni 2018

00u00 0

Bepaalde informatie over het verleden van Abdelouafi T., de radicale gedetineerde die deze week 30 uur spoorloos was, zat niét in het dossier dat de strafuitvoeringsrechtbank voorgeschoteld kreeg toen die besliste dat de man z'n cel mocht verlaten om overdag een beroepsopleiding te volgen. Dat bevestigen gerechtelijke bronnen aan deze krant. "Het gebeurt wel vaker dat info vanuit Brussel niet tot bij het parket geraakt." (KSN)