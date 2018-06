Rechter boos na burenruzie over 'de draad': "We hebben hier ook terreur, hé" 20 juni 2018

Een ruzie tussen twee buren uit het Vlaams-Brabantse Bekkevoort die al zes jaar aansleept, is gisteren voor het Brusselse hof van beroep gekomen. Tot grote ergernis van de rechter. "Er zijn hier terroristische aanslagen geweest in Brussel, er is hier zware criminaliteit. En wij moeten onze tijd en energie verspillen aan uw zever, door uw stomme koppigheid", beet hij de beklaagde toe. De 64-jarige Alfons C. stond terecht omdat hij zijn buurman belaagd had met een hogedrukreiniger en hem - in het bijzijn van de politie - bedreigd had met een kettingzaag. De twee maken al jaren ruzie over de draad die op de scheiding tussen de percelen staat. Een vonnis volgt later. (WHW/KAR)

