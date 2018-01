Rechter blokkeert uitwijzing jonge illegalen 00u00 0

Een Amerikaanse rechter heeft de intrekking van het Dreamers-programma voor jonge illegalen geblokkeerd. Dat programma beschermde 800.000 jonge migranten tegen uitwijzing en maakte het hen mogelijk om te studeren of te werken in de VS. Het werd ingevoerd door Barack Obama, maar in september besliste Trump om het af te bouwen. Rechter William Alsup in San Francisco heeft de regering nu bevolen om het programma opnieuw in te voeren voor het hele Amerikaanse grondgebied.