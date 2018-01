Rechter beslist: Aldi-bier lijkt niét op Jupiler 00u00 0

Discounter Aldi mag zijn pils Buval (links) dan toch blijven verkopen in blikjes die lijken op die van AB InBev-merk Jupiler (rechts). Dat besliste de rechter in beroep, schrijft 'De Tijd'. Eerder gaf de rechtbank AB InBev nog gelijk, nadat die wees op de (te) sterke gelijkenissen tussen de verpakkingen. Onder druk van een dwangsom, paste Aldi daarom begin 2016 de overwegend rode blikjes aan naar goudkleurige. Nu mag de discounter zijn bier dus weer in de rode variant verkopen, omdat het voldoende duidelijk is dat het niet om Jupiler gaat - mede omdat Aldi het AB InBev-merk niet zelf in de schappen heeft staan, aldus het vonnis. Of de keten zijn verpakking ook effectief opnieuw gaat veranderen, of dat AB InBev zelf nog eens verzet aantekent, is nog niet beslist.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee