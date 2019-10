Exclusief voor abonnees Rechter: "Als je altijd zoveel gaat drinken als Brugge wint, hebben we probleem" 11 oktober 2019

Een supporter van Club Brugge riskeert acht maanden cel nadat hij een treinbegeleider 3 dagen arbeidsongeschikt sloeg. De man was op terugweg van het Jan Breydelstadion na de titelwedstrijd tegen Anderlecht in 2016 toen het tot een conflict met de conducteur kwam. "De beklaagde had geen vervoersbewijs", zei de openbare aanklager. "Toen de begeleider om z'n identiteitskaart vroeg, reageerde hij heel agressief. Hij begon te schelden en haalde uit naar het gezicht van de conducteur. Die ontweek, maar moest wel een klap op zijn schouder incasseren."

