Rechtbank zit zonder telefoon na panne bij Proximus 14 juni 2019

De telefoons en faxtoestellen in het Mechelse gerechtsgebouw zijn de afgelopen dagen niet gebruikt kunnen worden. Het gevolg van een panne bij telefoonprovider Proximus in het gerechtsgebouw zelf. Bellen of faxen is sinds maandag dus niet meer mogelijk. Een ramp voor de werking bij zowel de griffiers, de onderzoeksrechters en bij het parket. "De dienstverlening komt hierdoor ernstig in het gedrang", zegt afdelingsvoorzitter Theo Byl. "Wij krijgen ook enkele boze mensen over de vloer die ons hebben proberen te bereiken maar daar niet in geslaagd zijn." Een oorzaak is nog niet bekend, een technicus kwam donderdag wel al langs en kon het euvel gedeeltelijk oplossen. Wel waren er nog steeds storingen op de telefoons en vallen ze nog steeds uit. (TVDZM)

