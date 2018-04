Rechtbank te klein voor proces tegen vakbondsman 14 april 2018

Een stoet van honderden vakbondsmannen in vol ornaat heeft gisteren het Antwerpse justitiepaleis overrompeld. Ze steunden een kameraad die vervolgd wordt voor kwaadwillige belemmering van het verkeer bij een filteractie in de Antwerpse haven in 2016. Al snel bleek dat de gereserveerde zaal te klein was en een grotere moest worden gezocht. Zelfs die bleek te klein. "De helft moet buiten wachten", zei een advocaat. "En volgende keer zullen nog meer sympathisanten aanwezig zijn. Zij hebben het recht om dit openbaar proces bij te wonen." Waarop iemand voorstelde het proces te verhuizen naar het Sportpaleis.

