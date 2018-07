Recht van antwoord 26 juli 2018

00u00 0

Een fietser kan maar beter levensgevaarlijke situaties vermijden. In een opiniestuk in Het Laatste Nieuws van 12 april 2018 formuleert journalist Jan Segers onder de titel 'Levensgevaarlijk', een reeks bedenkingen naar aanleiding van een vrijspraak van een fietser die door de politie (ten onrechte dus) was geverbaliseerd. Ik gaf toen commentaar in een aantal interviews over verkeersveiligheid voor fietsers en de lessen die konden getrokken worden uit dit vonnis. In het opiniestuk van Jan Segers werd mijn commentaar onjuist weergegeven en een aantal elementen uit het dossier werden uit hun context gelicht of verkeerd voorgesteld. Daarom deze rechtzetting. Feiten: Een fietser wou een aantal levensgevaarlijke situaties vermijden door een andere route te nemen waarbij geen andere weggebruikers in gevaar werden gebracht. De fietser kon daardoor verschillende, levensgevaarlijke situaties vermijden: op dit specifieke punt diende hij 3 rijvakken over te steken waar de max. snelheid 70 km per uur is, dan diende hij te stoppen op het derde rijvak, afstappen voor de hoge borduur, eindelijk het fietspad oprijden en de bypass nemen (afslaand rechts autoverkeer: anderhalve maand geleden kwam hier een fietster onder een tankwagen terecht). Bij groen licht kan hij terug oversteken maar dan heeft het afslaand verkeer uit de tegenrichting ook groen. Verderop zijn er nog 2 kruispunten en dient men uiteindelijk op een afstand van 300 m opnieuw de straat over te steken. De weginfrastructuur vormt door haar slechte aanleg bovendien op zichzelf al een levensbedreigende situatie voor de fietser. De fietser werd geverbaliseerd door de politie omdat hij niet op het fietspad (met de gevaarlijke situaties) had gereden, maar een andere route had gekozen. Finaal sprak de rechter de fietser vrij, omdat de fietser op de plaats van de verbalisatie, niet in overtreding was. In zijn opiniestuk levert Jan Segers scherpe kritiek op mijn commentaar bij deze zaak, alsof ik zou hebben gepleit om de wetten en regels van de samenleving actief te ondermijnen, ook al bevallen ze hem niet of lijken ze hem onzinnig en zelfs gevaarlijk. Ik heb enkel het standpunt ingenomen dat je beter een verkeersbedreigende situatie kan vermijden door een route te kiezen die geen gevaar oplevert. Ik pleit dus om gevaarlijke situaties te vermijden, niet om gevaarlijke situaties te creëren of de verkeersregels te negeren, om tijd te winnen. Indien Jan Segers de feiten en het vonnis zelf beter had geanalyseerd zou hij allicht niet tot zulke negatieve veralgemeningen zijn gekomen en had hij allicht ook beter de pertinentie van mijn opmerkingen kunnen inschatten. Ik heb dus niet andere fietsers opgeroepen om 'de verkeersinrichting aan hun laars te lappen als hen dat veiliger lijkt. En om hun boete aan te vechten, bij wijze van burgerlijke ongehoorzaamheid'. De heer Segers valt uit zijn rol als journalist wanneer hij deze denigrerende zin schrijft. Met de zin 'En om hun boete aan te vechten, bij wijze van burgerlijke ongehoorzaamheid' geeft de journalist aan dat hij de werking van de rechtstaat ook niet in het hart draagt. Bij het ontvangen van een minnelijke schikking of een Proces Verbaal heeft iedereen het recht om dit te betwisten. Dit is gebeurd, niet meer en niet minder. Dit heeft niets te maken met de term 'burgerlijke ongehoorzaamheid'; de heer Segers kiest deze term omdat hiermee een connotatie kan worden toegevoegd. Is het burgerlijke ongehoorzaamheid om een foutief PV te betwisten ? Indien dat het geval is, gaat hij heel wat werk hebben om al deze burgers te beschuldigen van burgerlijke ongehoorzaamheid. Vermoedelijk meent de journalist dat het betwisten van een PV door een fietser, onder burgerlijke ongehoorzaamheid valt, terwijl het betwisten van een PV-snelheidsboete van een autobestuurder, onder het functioneren van de rechtstaat valt. Jan Segers sloot zijn denigrerend opiniestuk af met 'Stel u voor dat elke academicus in zijn eigen vakgebied de houding van professor De Mol zou aannemen: dat iedereen het recht heeft om voorschriften en wetten naar eigen goeddunken te interpreteren'. Indien hij de feiten had onderzocht, kan hij - zonder veel inspanning en vooringenomenheid - merken dat ik nooit heb opgeroepen om voorschriften en wetten naar eigen goeddunken te interpreteren. Wel heb ik - en zeker in dit geval - aangeduid dat vele verkeerssituaties levensbedreigend zijn en dat levensbehoud dan te verkiezen valt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN