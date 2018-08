Recht uit Spanje 11 augustus 2018

Het zijn met voorsprong de aantrekkelijkst verpakte chips, die van Superbon. De retro- afbeeldingen van toro's en andere stierren voeren je regelrecht naar een authentieke tapasbar in Madrid, waar deze chips op een ambachtelijke manier verpakt worden. En dat valt eraan te proeven. Zo zijn bij onze favoriet - 'peper en zout' - de aardappelchips verrassend gul met zout en vooral peper bestrooid, zodanig zelfs dat je beter een glas water bij de hand houdt. Maar wel superbon, of superlekker dus. De Superbon-chips zijn onder meer verkrijgbaar bij Rob The Gourmets' Market (2,35 euro per zak van 145 g). (StV)

