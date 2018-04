Receptie voor de Vrienden van de Persgroep 10 april 2018

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan organiseert de Persgroep op 18 mei een receptie voor 'De Vrienden van de Persgroep' om 15 uur in de Penthouse van de site in Kobbegem. Indien je er graag bij bent, stuur dan een mailtje of telefoneer ter bevestiging naar: armand.velghe@icloud.com, 0495/52.51.90.; ludo.weyts@telenet.be, 0474/62.54.10.; gtambuyser@gmail.be, 0474/27.26.47. Op 4 mei worden de inschrijvingen afgesloten. Hopelijk zien we elkaar op 18 mei in Kobbegem.