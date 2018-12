Recent al twee keer wisselmeerderheid (zonder val regering) 05 december 2018

Of een wisselmeerderheid het einde van een regering betekent? Niet noodzakelijk. In 2013 leverde N-VA zelf een wisselmeerderheid om euthanasie mogelijk te maken voor wilsbekwame minderjarigen. Dat gebeurde met een wisselmeerderheid van sp.a, PS, MR, Open Vld, de groenen en N-VA. CD&V en cdH waren razend, maar kon weinig meer doen dan mokken. In 2014 herhaalde zich dat nog eens, toen het ging over de dubbele achternaam. Toen leverden de groenen een wisselmeerderheid.

