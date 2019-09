Exclusief voor abonnees Rebecq - 2de amateurklasse 24 september 2019

00u00 0

STRAFSTE BEKERPRESTATIE

5de ronde tegen OHL in 2016-2017

OPVALLENDSTE FIGUUR

Mickael Oliveira-Barroso, zoon van Luis Oliveira

Bij Rebecq is het uitkijken naar Mickael Oliveira-Barroso, zoon van ex-Rode Duivel Luis Oliveira. Terwijl z'n vader spitsbroeder was van toppers als Gabriël Batistuta (bij Fiorentina) en Luc Nilis (bij de nationale ploeg), speelt Mickael in tweede amateurklasse. "Het is niet eenvoudig om vergeleken te worden met hem", zei Oliveira junior daar eerder over. De twee zien elkaar zelden. Luis Oliveira woont al sinds 1992 op Sardinië en keert amper terug. "Hij heeft nog geen enkele wedstrijd van mij gezien", aldus Mickael. "Maar we hebben een goede band dankzij de sociale media." (NVK)