Real zoekt zichzelf, Atlético profiteert 16 augustus 2018

00u00 0

't Is dat hij zó een competitiebeest is, anders had Thibaut Courtois het wellicht niet erg gevonden dat hij gisteren nog niet onder de lat stond. Zijn Real Madridconcurrent Keylor Navas waande zich tijdens de Europese Supercup bij momenten in een schietkraam: 2-4. Vooral in de verlengingen kon Atlético profiteren van de onzekere Realdefensie, met doelpunten van Saúl (foto) en Koke. In de reguliere speeltijd scoorden Benzema en Ramos (op strafschop) en Diego Costa twee keer. Op de erelijst volgt de Europa Leaguewinnaar zo... Real Madrid op. De Galácticos zijn, zonder Cristiano Ronaldo, op zoek naar hun identiteit. (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN