Real uit de beker 25 januari 2018

In de Spaanse beker is de kwartfinale het eindstation geworden voor Real Madrid. De Koninklijke verloor op eigen veld van Leganes met 1-2. De heenmatch had het met 0-1 gewonnen. De malaise bij de Real, momenteel pas nummer vier in de Primera División, duurt zo voort. De positie van coach Zidane komt steeds meer onder druk te staan. (TLB)