Real Sociedad aast op Edmilson 12 juli 2018

00u00 0

In Spanje zijn ze zeker: Real Sociedad hoopt om Junior Edmilson deze zomer weg te halen bij Standard. De flankaanvaller heeft nog één jaar contract bij de Rouches,maar staat niet weigerachtig tegenover een transfer. Alleen is de vraag of de ploeg van Rode Duivel Adnan Januzaj past in zijn carrièreplanning. Edmilson is ambitieus en de Spaanse middenmoter eindigde vorig seizoen slechts twaalfde in de Primera Division - de droomcompetitie van de Belgische Braziliaan. Hij lijkt in eerste instantie hoger te mikken. Bovendien is een verlengd verblijf bij Standard nog steeds niet uitgesloten. Michel Preud'homme heeft laten verstaan dat hij graag wil samenwerken met Edmilson. (FDZ)