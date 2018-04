Real met halve B-ploeg voorbij Leganés 30 april 2018

Zinédine Zidane stelde tegen Leganés een vertimmerd elftal op. Geen Ronaldo, Sergio Ramos, Varane, Modric of Marcelo. En Kroos en Asensio vielen pas op het uur in. Dat was toch nog voldoende om met goals van Bale en Mayoral met 2-1 te winnen. Real moet het dinsdag doen zonder de geblesseerden Fernandez, Carvajal en Isco. Zidane riep de fans overigens op "meer geluid te maken dan ze ooit hebben gemaakt in de geschiedenis van de club". Alles om een herhaling van het horrorscenario tegen Juventus te vermijden, toen de Italianen na 0-3-thuisverlies toch nog bijna verlengingen afdwongen. (WDK)