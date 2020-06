Exclusief voor abonnees Real Madrid wint, Hazard deed (niet) mee 25 juni 2020

Eden Hazard in de basis. Als tweede spits in een ultra-offensieve opstelling tegen laagvlieger Mallorca. Madrid had voor de rust de bal niet, en diende voortdurend overtredingen te maken. Breng je dit mét publiek, wuift alleman met witte zakdoekjes. Real kwam niettemin op voorsprong. Vinicius werkte netjes af (1-0). Even later stiftte hij een balletje op de lat.

