Exclusief voor abonnees Real Madrid tijdje zonder Vázquez 22 november 2019

Real Madrid moet het een tijdje doen zonder flankaanvaller Lucas Vázquez. Hij liep een teenbreuk op in de linkervoet. Het is nog onduidelijk hoe lang hij aan de kant zal staan. Zidane gebruikt de Spanjaard veelal als invaller. In de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge stond Vázquez wel in de basis. (FDZ)