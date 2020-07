Exclusief voor abonnees Real Madrid roept fans op om titel niet te vieren 15 juli 2020

Morgen kan Real Madrid zijn 34ste landstitel in Spanje pakken, de eerste sinds 2017. Als concurrent Barcelona verliest, of als de Koninklijke tegen Villarreal niet slechter doet dan Barça tegen Osasuna, is het zover. Normaal gezien komen bij titelfeesten de fans massaal bijeen op La Plaza de Cibeles om te vieren, maar nu roept het bestuur van Real hen op dat niet te doen om elkaars gezondheid niet op het spel te zetten.