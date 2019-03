Real Madrid recht de rug 11 maart 2019

00u00 0

Wát een vreselijke veertiendaagse had Real Madrid erop zitten: uitgeteld in de titelrace, uitgeschakeld in de beker en vernederd in de Champions League. Met als toemaatje nog wat interne twisten: zo zou Isco volgens Spaanse media afgeschreven zijn omdat hij voor de return tegen Ajax weigerde in de spelersbus te stappen toen hij vernam dat hij niet in de selectie zat. Real Valladolid leek de Koninklijke een nieuwe dreun te geven, toen het na een gemiste penalty en twee afgekeurde offsidegoals toch kon scoren: Anuar nam na 29 minuten Courtois van dichtbij te grazen. Pas na mistasten van Masip vijf minuten later, waar Varane van profiteerde, twee goals van Benzema en eentje van Modric waren er weer lachende gezichten te bespeuren bij Real - de crisis lijkt, tijdelijk althans, bezworen. (VH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN