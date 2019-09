Exclusief voor abonnees Real Madrid-preses wil met Nadal vs Federer 'Belgisch' record breken 14 september 2019

Florentino Perez, de flamboyante voorzitter van Real Madrid, zou volgens de Spaanse krant ABC clubleden verteld hebben dat hij het plan koestert om een duel tussen Rafael Nadal en Roger Federer te houden in het Bernabéu-stadion, en dat voor 80.000 toeschouwers. Dat zou het vorige record, neergezet in 2010 toen Kim Clijsters en Serena Williams in het Koning Boudewijn-stadion in Brussel voor 35. 681 fans optraden, verpulveren. Het record zal er volgend jaar sowieso aan moeten geloven als Nadal en Federer in Kaapstad een match voor het goede doel gaan spelen voor mogelijk 50.000 toeschouwers. Perez zou zijn plan ook al aan Nadal, een notoir Real Madrid-fan, voorgelegd hebben. (FDW)

