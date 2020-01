Exclusief voor abonnees Real Madrid naar finale Spaanse Supercup 09 januari 2020

Zelfs zonder Hazard, Bale en Benzema had Real Madrid gisteren niet de minste moeite om Valencia op te rollen in de halve finales van de Spaanse Supercup. In het King Abdullah Stadium in het Saoedische Jeddah zette Toni Kroos met een briljante corner al na een kwartier de toon, Isco maakte er voor de rust nog 0-2 van en Modric schoot even na het uur de derde Madrileense goal binnen. Thibaut Courtois werd pas in de slotfase aan het werk gezet. Tegen de late penaltygoal van Pareja had hij geen verhaal. Vanavond staat Atlético Madrid - FC Barcelona op het programma: de winnaar speelt zondag de finale tegen Real. (VH)