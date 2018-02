Real Madrid gijzelt onderhandelingen tussen Chelsea en Courtois 22 februari 2018

00u00 0

Real Madrid schuift een beslissing over een nieuwe doelman voor zich uit. De Spaanse club wil pas ten vroegste in de lente een knoop doorhakken, en gijzelt zo de contractonderhalingen tussen Thibaut Courtois en Chelsea en die van David De Gea met Manchester United. Beide keepers staan hoog op de wishlist. Courtois en zijn werkgever waren er eind december bijna uit over een nieuwe vijfjarige overeenkomst, maar sindsdien kwam er geen schot meer in de zaak. Tot frustratie van de club, die vertragingsmanoeuvres van Real vermoedt. Het voorstel, met een weekloon van meer dan 230.000 euro, ligt nog op tafel, maar is te nemen of te laten. Er is geen onderhandelingsmarge meer. Ook PSG denkt nog altijd aan Courtois. "Ik heb nog geen beslissing genomen over mijn toekomst", zei hij dinsdag. "Bepaalde uitspraken over dat mijn hart in Madrid lag, zijn verkeerd geïnterpreteerd. Ik ben gelukkig hier en kan bijtekenen. Ik ben niet vergeten dat Chelsea mij van het begin kansen heeft gegeven." (KTH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN