Exclusief voor abonnees Real lonkt naar Neymar, Barça bereidt tegenoffensief voor 10 augustus 2019

00u00 0

Eén thema op de voorpagina van de Spaanse kranten: Neymar. Drie weken voor het einde van de mercato lijkt er toch weer wat beweging te komen in het dossier van de Braziliaan. Volgens de toonaangevende Madrileense kranten zoekt Real naar een manier om tegemoet te komen aan de 180 miljoen die PSG vraagt. Naast Hazard in dezelfde elf? Bij Barcelona, dat nog altijd de voorkeur geniet van Neymar, veroorzaakt het idee de nodige paniek. De Blaugrana zou dan ook een tegenoffensief voorbereiden. Transfer of niet: van de vermeende verkrachtingszaak is de aanvaller verlost. De openbare aanklager van São Paulo wil het onderzoek stopzetten. Dat maakte het Braziliaanse gerecht bekend. "De reden is een gebrek aan bewijslast tegen de Braziliaan", aldus de officier van justitie. (VDVJ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Neymar

sportdiscipline

voetbal

sport

Blaugrana

Hazard

Real

Barcelona