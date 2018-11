Real kiest voor Solari (en dus niet Martínez) 13 november 2018

00u00 0

Real Madrid gaat definitief niet voor Roberto Martínez als opvolger van de ontslagen Julen Lopetegui. De Madrileense topclub kiest ervoor om het contract van interim-coach Santiago Solari om te zetten in een overeenkomst tot op het einde van het seizoen. Dat is een gevolg van het Spaanse voetbalreglement, waarin staat dat een club het maar twee weken mag doen met een 'tussenpaus' in de dug-out. Gisteren was de deadline waarop Real moest beslissen om Solari terug te zetten naar zijn functie als beloftencoach, of om hem definitief aan te stellen. Met vier opeenvolgende overwinningen heeft de Argentijn schijnbaar het vertrouwen gewonnen van het Madrileense bestuur.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN