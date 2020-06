Exclusief voor abonnees Real kan zondag langs Barça komen 20 juni 2020

Staan FC Barcelona en Real Madrid zondag zij aan zij? Een inspiratieloos Barça kwam tegen Sevilla niet verder dan 0-0. Mits winst tegen Real Sociedad hijst Real Madrid zich naast de Catalanen aan de top van La Liga. De Spaanse topper had weinig om het lijf, de kansen waren op één hand te tellen. Messi was één keer gevaarlijk op vrije trap. Aan de overzijde had Ter Stegen nog het meeste keeperswerk op pogingen van Ocampos en Munir. Suárez en Reguilón misten in het slot nog de winning goal. Niet toevallig kwam de grootste opwinding niet uit een kans, wel na een akkefietje. Messi werd onder de graszoden gestopt door Diego Carlos en reageerde met een duw. Een kaart bleef ietwat verrassend uit. Frustraties na een mindere avond, het kan ook de Argentijnse ster overkomen. (GVS)

