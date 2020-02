Exclusief voor abonnees Real is minst efficiënte topploeg 26 februari 2020

00u00 0

Uit de cijfers van het statistiekenbureau InStat blijkt dat Real Madrid zowaar de minst efficiënte topploeg is in Europa. InStat houdt van elke club het aantal schoten op doel bij in alle officiële én officieuze wedstrijden van dit seizoen - dus óók de vriendschappelijke matchen. Real Madrid trapte 304 keer op doel en scoorde 87 keer; een gemiddelde van 1 goal om de 3,49 schoten. Manchester City doet het véél beter, maar is van alle grote namen in de Europese topcompetities óók niet de beste van de klas - dat is Borussia Dortmund. (SK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis