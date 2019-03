Real haalt Militão 15 maart 2019

Da's één. Real Madrid heeft Éder Militão (21) weggekocht bij FC Porto voor 50 miljoen euro. De Braziliaanse verdediger, die Porto één jaar geleden aantrok bij São Paulo voor... 4 miljoen euro, wordt wereldwijd omschreven als de eerste aanwinst van Zinédine Zidane, maar in werkelijkheid stond hij al sinds deze winter op de radar in Madrid. Militão - snel, fysiek sterk, polyvalent en goed aan de bal - stond ook op de radar van onder meer Juventus, Liverpool en Manchester United. De verwachting is dat Real ook zal doorduwen voor Rode Duivel Eden Hazard, om zo een herhaling van het huidige flopseizoen te vermijden.

