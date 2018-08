Real gunt courtois nog rust 13 augustus 2018

00u00 0

Zijn galawedstrijd komt nog wel. Thibaut Courtois mocht zaterdag tijdens de Trofeo Santiago Bernabeu in de tribune nog wat nagenieten van zijn transfer naar Real. Onze nummer één zat aanvankelijk in de uitgebreide kern, maar de wedstrijdselectie haalde hij niet. Wellicht komt Courtois ook woensdag in de Europese Supercup tegen zijn ex-club Atlético nog niet in actie - die wedstrijd zou beloofd zijn aan Keylor Navas, die afgelopen weekend liet zien dat hij níet onder de indruk is van de komst van Courtois. Real won zijn generale repetitie overigens vlotjes tegen AC Milan (3-1). Benzema maakte er al na 1 minuut en 20 seconden 1-0 van. Voor Milan zorgde Higuain voor de eerredder. De Koninklijke opent volgend weekend de competitie tegen stadsgenoot Getafe. Afwachten of Courtois dan in doel staat. (NP)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN